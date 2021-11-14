إقتصاد

مصر تلغي الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح ومنتجات الألومنيوم

Lebanon 24
14-11-2021 | 07:00
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، إيقاف العمل بالتدابير الوقائية (الرسوم) المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وأضاف البيان، أن القرارين يستهدفان مساندة القطاعات الإنتاجية لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والشحن ومستلزمات الإنتاج عالميا.
المصدر: سبوتنيك
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