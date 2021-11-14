24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
إتحاد وكالات السياحة: لتعميم الخطة السياحية "بجنونك بحبك" على كل الوكالات
Lebanon 24
14-11-2021
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا اتحاد وكالات السياحة والسفر الى تعميم الخطة السياحية "بجنونك بحبك" على كل الوكالات السياحية في لبنان وفي حال لم يحصل ذلك سينفذ اعتصاما امام وزارة السياحة الثلاثاء.
وقال الاتحاد في بيان: "أبعدوني عنك حينما تجاهلوا طلب وزير السياحة حول إشراك كل الوكالات السياحية القانونية دون استثناء، علما أن حصرها بعدد من الوكالات فيه كثير من التداعيات السلبية على هذا القطاع الذي يقف على حافة الهاوية، بخاصة بعد المرحلة الأخيرة من الإغلاق والخسائر الكبيرة، وعندما أوضح بأنه طلب من النقابة إشراك كل الوكالات المرخصة دون استنسابية لم يستجب لطلبه، بل كان رد فعلهم التطنيش، وهذا ما لا نرضاه من النقابة تجاه الممثل القانوني في الدولة المتمثل بوزير السياحة، وهذا يعد إهانة واضحة لمكانته".
وتابع: "كنا نتوقع من النقابة الاسراع باصدار بيان تعلن فيه الاستجابة لطلب الوزير وهذا ما لم يحصل، إلى جانب هذا الأمر وجهنا رسالة إستصراخ بالنيابة عن كل شركات السياحة في لبنان والى الشركة الوطنية الميدل ايست، التي كانت وما زالت إلى جانب الجميع دون استثناء، للانسحاب من الخطوة الأخيرة وتعميم الأمر لكل الشركات"، داعيا وزير السياحة وشركة الطيران الوطني الميدل ايست الى "القيام بخطوة جريئة وواضحة وعادلة تجاه الخطوة الأخيرة بما تمثل من تدمير لكثير من الوكالات وتعميم الخطة السياحية المسماة بجنونك بحبك على كل الوكالات السياحية في لبنان لعلها تكون خطوة تصحيحية، ونحن على يقين بأن ما قامت به النقابة هو أمر غير عادل وغير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون اللبناني بكل معنى".
وأعلن الاتحاد أنه "في حال عدم الاستجابة الى مطالبنا حتى يوم غد الاثنين، بالتراجع عن هذا القرار المجحف سوف نضطر مجبرين إلى الاعتصام أمام وزارة السياحة يوم الثلاثاء المقبل، لرفع الصوت والضغط للتراجع عن هذا القرار الظالم".
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان فتيات هوى يسألن: بِكي..حَكي.. أو جنس؟
Lebanon 24
في لبنان فتيات هوى يسألن: بِكي..حَكي.. أو جنس؟
02:30 | 2021-11-14
14/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ردّ بلينكن على نصرالله
Lebanon 24
هكذا ردّ بلينكن على نصرالله
02:00 | 2021-11-14
14/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
Lebanon 24
باسيل يعلّق على استقالة جبور.. هذا ما قاله
13:26 | 2021-11-13
13/11/2021 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله هذا المساء
13:51 | 2021-11-13
13/11/2021 01:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
Lebanon 24
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
07:00 | 2021-11-14
14/11/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2021-11-14
في ظل الأزمة الاقتصادية... لا يمكن الاعتماد على الراتب فقط
10:00 | 2021-11-14
الحرب التجارية بين الصين واميركا... من هو الرابح؟
09:23 | 2021-11-14
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصرا؟
07:00 | 2021-11-14
مصر تلغي الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح ومنتجات الألومنيوم
05:00 | 2021-11-14
"إيرباص": الوباء لن يؤثر في الطلب على الطائرات الجديدة
03:56 | 2021-11-14
خبير إقتصادي يتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار أكثر: "الله ينجّينا من اللي جايي"
فيديو
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تحتفل بزفاف والدتها أصالة! (فيديو)
23:00 | 2021-11-13
14/11/2021 19:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
14/11/2021 19:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
14/11/2021 19:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact