إتحاد وكالات السياحة: لتعميم الخطة السياحية "بجنونك بحبك" على كل الوكالات

دعا اتحاد وكالات السياحة والسفر الى تعميم الخطة السياحية "بجنونك بحبك" على كل الوكالات السياحية في لبنان وفي حال لم يحصل ذلك سينفذ اعتصاما امام وزارة السياحة الثلاثاء.

وقال الاتحاد في بيان: "أبعدوني عنك حينما تجاهلوا طلب وزير السياحة حول إشراك كل الوكالات السياحية القانونية دون استثناء، علما أن حصرها بعدد من الوكالات فيه كثير من التداعيات السلبية على هذا القطاع الذي يقف على حافة الهاوية، بخاصة بعد المرحلة الأخيرة من الإغلاق والخسائر الكبيرة، وعندما أوضح بأنه طلب من النقابة إشراك كل الوكالات المرخصة دون استنسابية لم يستجب لطلبه، بل كان رد فعلهم التطنيش، وهذا ما لا نرضاه من النقابة تجاه الممثل القانوني في الدولة المتمثل بوزير السياحة، وهذا يعد إهانة واضحة لمكانته".



وتابع: "كنا نتوقع من النقابة الاسراع باصدار بيان تعلن فيه الاستجابة لطلب الوزير وهذا ما لم يحصل، إلى جانب هذا الأمر وجهنا رسالة إستصراخ بالنيابة عن كل شركات السياحة في لبنان والى الشركة الوطنية الميدل ايست، التي كانت وما زالت إلى جانب الجميع دون استثناء، للانسحاب من الخطوة الأخيرة وتعميم الأمر لكل الشركات"، داعيا وزير السياحة وشركة الطيران الوطني الميدل ايست الى "القيام بخطوة جريئة وواضحة وعادلة تجاه الخطوة الأخيرة بما تمثل من تدمير لكثير من الوكالات وتعميم الخطة السياحية المسماة بجنونك بحبك على كل الوكالات السياحية في لبنان لعلها تكون خطوة تصحيحية، ونحن على يقين بأن ما قامت به النقابة هو أمر غير عادل وغير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون اللبناني بكل معنى".



وأعلن الاتحاد أنه "في حال عدم الاستجابة الى مطالبنا حتى يوم غد الاثنين، بالتراجع عن هذا القرار المجحف سوف نضطر مجبرين إلى الاعتصام أمام وزارة السياحة يوم الثلاثاء المقبل، لرفع الصوت والضغط للتراجع عن هذا القرار الظالم".