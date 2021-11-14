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إقتصاد
كم سجّل سعر صرف الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
14-11-2021
|
14:28
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، 22700 ليرة للبيع و22750 ليرة للشراء.
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