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إقتصاد
مؤشر الدولار يتراجع بشكل طفيف ...وهذا ما سجله!
Lebanon 24
15-11-2021
|
01:00
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تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس تحركه أمام سلة من العملات الرئيسية بشكل طفيف، لكنه بقي قرب أعلى مستوى له منذ 16 شهرا مقابل العملات الرئيسية الاثنين 15تشرين الثاني مع انتظار المتعاملين أدلة جديدة بشأن الاقتصاد الأميركي بعد تقديم رهانات الأسبوع الماضي على رفع سعر الفائدة على خلفية التضخم الحاد.
وتراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف من المستويات التي سجلها يوم الجمعة عند 95.120، وذلك عندما حقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ منتصف آب ولامس 95.266 للمرة الأولى منذ تموز 2020.
أسعار العملات الأخرى
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو مسجلا 1.14455 دولار وظل على مقربة من أدنى مستوى وصل إليه منذ 16 شهرا يوم الجمعة عندما سجل 1.1433 دولار.
هذا وارتفع الدولار بشكل طفيف إلى 113.965 ين، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.3421 دولارا مواصلا الصعود من أدنى مستوى له هذا العام عند 1.3354 دولار والذي سجله يوم الجمعة.
ومن جهة أخرى استقر الدولار الأسترالي المعروف بأنه شديد التأثر بالمخاطر عند 0.7331 دولار، ويذكر أن العملة قد ارتفعت 0.54% يوم الجمعة بعد صعودها من أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر عند 0.7277 دولار والذي وصلت إليه في نفس اليوم.
المصدر: CNBC
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