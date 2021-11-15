لماذا يفضل بنك Credit Suisse سوق الأسهم اليابانية عن غيره؟

يرى بنك كريدي سويس أن اليابان هي سوقها المتقدم "المفضل" في الوقت الحالي، حتى مع تراجع الأسهم اليابانية عن نظيراتها هذا العام حتى الآن، لكن سوريش تانتيا، كبير محللي الاستثمار في مكتب آسيا والمحيط في Credit Suisse يرى أن هذا الاتجاه سينعكس قريبًا.اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة، ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 7.89% لعام 2021.وبالمقارنة، فقد ارتفع مؤشر S&P500 بأكثر من 24% في نفس الفترة الزمنية.وقال الخبير الإستراتيجي إن سلسلة من "اللبنات" موجودة الآن لليابان لتتفوق على المستوى العالمي في الأرباع القادمة.أولاً، أشار تانتيا إلى فوز رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المدوي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واصفًا الفوز بأنه "إيجابي للغاية للسوق" نظرًا للتوقعات بأن زعيم البلاد سيقدم المزيد من التحفيز.العامل الثاني،حسب الإستراتيجي، هو التقييمات.وقال: "إذا نظرت إلى تقييم سوق الأسهم اليابانية، فإنه يتم تداوله بسعر مغري للغاية مقارنة بأي أسواق متقدمة أخرى".وأخيراً أشار إلى النظرة المستقبلية للين الياباني الذي تراجعت أكثر من 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.وقال تانتيا: "يميل الين الياباني الأضعف إلى أن يكون إيجابيًا لسوق الأسهم ونتوقع أن يضعف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي".