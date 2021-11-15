هل باتت خطة تونس للإنعاش الاقتصادي على الأعتاب؟

قال سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي اليوم إن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025.ويأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.محادثات صندوق النقدمن ناحية أخرى، كانت قد استأنفت تونس الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.كانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.وقال وزير الاقتصاد والتخطيط "مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة".