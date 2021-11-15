26
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ارتفاع التضخم السنوي في السعودية 0.8% خلال تشرين الاول 2021
Lebanon 24
15-11-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية لشهر تشرين الاول 2021 بـ 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذا وسجل التضخم ارتفاعا على أساس شهري أيضا، إذ كان قد سجل 0.6% في ايلول 2021.
ويعزى هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النقل في المملكة بـ 6.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
13:30 | 2021-11-14
14/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
14:54 | 2021-11-14
14/11/2021 02:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
14:16 | 2021-11-14
14/11/2021 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
10:54 | 2021-11-14
14/11/2021 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد بشأن البنزين والدولار.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
تحذير جديد بشأن البنزين والدولار.. إليكم آخر المعطيات
15:55 | 2021-11-14
14/11/2021 03:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2021-11-15
هل باتت خطة تونس للإنعاش الاقتصادي على الأعتاب؟
03:00 | 2021-11-15
لماذا يفضل بنك Credit Suisse سوق الأسهم اليابانية عن غيره؟
02:58 | 2021-11-15
الدولار يلامس الـ23 الف... هذا ما سجله صباحاً
02:24 | 2021-11-15
"Zaatar road".. جسر تجاري بين لبنان وأميركا
01:00 | 2021-11-15
مؤشر الدولار يتراجع بشكل طفيف ...وهذا ما سجله!
23:58 | 2021-11-14
ما حقيقة توحيد سعر صرف الدولار على 20 الف ليرة؟
فيديو
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
08:00 | 2021-11-15
15/11/2021 16:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
15/11/2021 16:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
15/11/2021 16:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact