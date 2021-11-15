ارتفاع التضخم السنوي في السعودية 0.8% خلال تشرين الاول 2021

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية لشهر تشرين الاول 2021 بـ 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.هذا وسجل التضخم ارتفاعا على أساس شهري أيضا، إذ كان قد سجل 0.6% في ايلول 2021.ويعزى هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النقل في المملكة بـ 6.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.