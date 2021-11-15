إقتصاد

"Zaatar road".. جسر تجاري بين لبنان وأميركا

Lebanon 24
15-11-2021 | 02:24
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في حفل موسيقي أقيم في دير الزيارة التابع لـ"Philokalia" بمنطقة عينطورة، أُطلقت مؤخراً منصّة "Zaatar Road" الهادفة لدعم المنتوجات اللبنانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة لبيع منتوجاتهم في أكبر الأسواق العالميّة. 

ويؤمن هذا المشروع الجديد استمرارية تلك المؤسسات التي تُنازع في ظل غياب دعم الدولة لاسيما إبان الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان. 

ويقف وراء هذا المشروع السيدة مايا هاشم التي عادت إلى لبنان آتية من بوسطن، وقررت دعم المُزارعين على طريقتها وذلك عبر منصة "Zaatar Road". 

وعبر "درب الزعتر"، ستنطلق من لبنان إلى أميركا المنتوجات الوطنيّة لأكثر من 20 مؤسسة صغيرة، مثل الزعتر، دبس الرمان، العسل وكافة أنواع المونة وعلى رأسها الزعتر. 

الجدير ذكره أنّ المنتوجات حازت موافقة إدارة الأغذية الأميركية في الولايات المتحدة. 

 
 
 

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