إقتصاد

الدولار يلامس الـ23 الف... هذا ما سجله صباحاً

Lebanon 24
15-11-2021 | 02:58
A-
A+
Doc-P-886343-637725673952162382.jpg
Doc-P-886343-637725673952162382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 22800 و22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

وكان تراوح مساء أمس ما بين 22700 و22750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
مواضيع ذات صلة
محاولات مصرفية للحد من ارتفاع الدولار بالسوق الموازية؟
lebanon 24
15/11/2021 13:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
15/11/2021 13:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
lebanon 24
15/11/2021 13:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الارتفاع طفيف...كم بلغ سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
lebanon 24
15/11/2021 13:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

ارتفاع

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-11-15
03:00 | 2021-11-15
02:24 | 2021-11-15
01:00 | 2021-11-15
23:58 | 2021-11-14
15:55 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website