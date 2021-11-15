الدولار يلامس الـ23 الف... هذا ما سجله صباحاً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 22800 و22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد .



وكان تراوح مساء أمس ما بين 22700 و22750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.