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إقتصاد
الدولار يلامس الـ23 الف... هذا ما سجله صباحاً
Lebanon 24
15-11-2021
|
02:58
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 22800 و22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد .
وكان تراوح مساء أمس ما بين 22700 و22750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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