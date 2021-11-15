بعد اقترابه من الـ23 الف ليرة... ما جديد سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 22750 - 22800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 22800 - 22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.