إقتصاد

"الاكتشاف الكبير القادم".. ملياردير ينصح بالاستثمار في "ميتافيرس"

Lebanon 24
15-11-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-886524-637725964633620299.jpg
Doc-P-886524-637725964633620299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نصح رجل الأعمال المتخصص في التكنولوجيا والملياردير البورتوريكي، أورلاندو برافو، بالاستثمار في تقنية "ميتافيرس"، التي قال إنها تشكل حالة استثمارية "كبيرة".
وقال برافو، وهو الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة الأسهم الخاصة "ثوما برافو" لشبكة "سي إن بي سي"، إنه يعتقد أن مصطلح "ميتافيرس" هو الكلمة الكبيرة لعام 2021، مضيفا: "إنها قابلة للاستثمار وستكون كبيرة للغاية".
"ميتافيرس" هو مفهوم خيال علمي، يرتدي فيه البشر نوعا من سماعات الرأس أو النظارات الذكية التي تسمح لهم بالعيش والعمل واللعب في عالم افتراضي يشبه إلى حد كبير ذلك الذي تم تصويره في رواية وفيلم "ريدي بلاير وان"، وذلك بناء على رغبة المستخدم.
حظي المصطلح باهتمام عالمي واسع، في الشهر الماضي، بعدما سلط مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ الضوء عليه عندما غيّر اسم الشركة الأم المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي العملاقة إلى "ميتا"، وقال إن الشركة الجديدة ستركز على هذه التقنية.
تحاول العشرات من الشركات الأخرى، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"روبلوكس" و"نيفيديا"، بالفعل بناء البرامج والأجهزة التي يمكنها تشغيل تقنية "ميتافيرس".
تدير "ثوما برافو" أكثر من 83 مليار دولار من الأصول، وتمتلك محفظة استثمارية تضم أكثر من 40 شركة برمجيات. بالإضافة إلى "ميتافيرس"، يبدي برافو تفاؤلا تجاه العملات المشفرة ويمتلك استثمارات في بيتكوين.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-11-15
13:49 | 2021-11-15
12:06 | 2021-11-15
12:00 | 2021-11-15
10:00 | 2021-11-15
09:45 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website