دولار السوق الموازية يرتفع من جديد... هذه تسعيرته مساء

عاود سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، وبلغ مساء اليوم 22850 - 22900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد انخفض عصراً حيث بلغ 22750 - 22800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.