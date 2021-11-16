جدول جديد للمحروقات..اليكم الاسعار

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت أسعار المحروقات وفق الشكل الآتي:-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308600 ليرة (-2200).-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 318200 ليرة (-1400).-المازوت: 316200 ليرة (+5200).-الغاز: 271700 ليرة (+5700).