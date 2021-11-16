إقتصاد

جدول جديد للمحروقات..اليكم الاسعار

Lebanon 24
16-11-2021 | 00:13
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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت أسعار المحروقات وفق الشكل الآتي:

-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308600 ليرة (-2200).
-صفيحة البنزين 98 أوكتان:  318200 ليرة (-1400).
-المازوت: 316200 ليرة (+5200).
-الغاز: 271700 ليرة (+5700).
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