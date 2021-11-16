إقتصاد

وسط مخاوف من زيادة العرض وضعف الطلب ...أسعار النفط تنخفض!

Lebanon 24
16-11-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-886683-637726467994719915.jpg
Doc-P-886683-637726467994719915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، تحت ضغط من توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 80.92 دولار للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.3% إلى 79.71 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متأثرين بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لتهدئة الأسعار.

من ناحية أخرى، البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم، حيث دعا بعض المسؤولين إلى استغلال الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية".

وأضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي مع تحوم أسعار الخام بالقرب من أعلى مستوى لها في سبع سنوات.

وفي غضون ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:01 | 2021-11-16
03:00 | 2021-11-16
02:23 | 2021-11-16
00:13 | 2021-11-16
23:00 | 2021-11-15
16:00 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website