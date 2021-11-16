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إقتصاد
تراجع الأسهم الأميركية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية
Lebanon 24
16-11-2021
|
05:00
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أغلقت الأسهم الأميركية على تراجعات طفيفة اليوم، حيث انعكست عليها ارتفاعات عائدات سندات الخزانة الأميركية، وانتظر المستثمرون التقارير الفصلية من كبرى شركات التجزئة في وقت لاحق من الأسبوع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.86 نقطة أو 0.04% إلى 36087.45.
ولم يتغير مؤشر S&P 500 منهيًا الجلسة عند 4682.80.
وخسر مؤشر ناسداك المتخصص بالتكنولوجيا 0.04% ، منخفضًا إلى 15853.85 مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وتجاوز عائد 10 سنوات 1.6% وعائد 30 عامًا فوق 2%.
هذا وتميل الأسهم التقنية إلى الانخفاض مع ارتفاع العائدات.
على نحو متصل، انعكس الارتفاع في عوائد الخزانة على شركة Tesla، التي انخفضت أسهمها بنسبة 1.9% واستمرت في انخفاضها عن الأسبوع الماضي، عندما باع الرئيس التنفيذي ماسك ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم Tesla.
وأنهت تسلا الأسبوع منخفضة 15.4% مسجلة أسوأ أسبوع لها منذ آذار 2020.
المصدر: CNBC
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