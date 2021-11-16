إقتصاد

لخلق الوظائف ومنافسة الصين.. بايدن يوقع على خطته الضخمة

Lebanon 24
16-11-2021 | 08:00
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وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، خطته الضخمة لتحديث البنى التحتية والاستثمار في الوظائف، معتبرا أن هذا التشريع بمثابة دليل على أن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن ان يعملا سويا ويتفقا. 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض، بمناسبة توقيعه على التشريع: "إنه سيخلق الكثير من الوظائف للأميركيين في الكثير من المجالات مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية ذات أجور مرتفعة، وستمكننا من تصدير الطاقة النظيفة للعالم. هذا القانون سيخلق شبكة لشحن السيارات الكهربائية". 

وأضاف أن "هذا القانون سيمكن الجميع من الوصول إلى الإنترنت، وسيحسن من حالة مطاراتنا وموانئنا، ويطور من قدرتنا على مواجهة الكوارث الطبيعية القادمة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خسرت العام المالي الماضي 99 مليار دولار نتيجة للكوارث الطبيعية فقط. 

وتخصص الخطة التي أقرها الكونغرس قبل نحو عشرة أيام بعد مفاوضات مضنية، 1.2 تريليون دولار لتجديد وبناء جسور وطرق ومحطات لشحن السيارات الكهربائية وقنوات للمياه وتطوير السكك الحديدية.

كما تنص الخطة على تطوير النقل العام والانترنت العالي السرعة، ومعالجة أزمة المناخ والنهوض بالعدالة البيئية والاستثمار في المجتمعات الفقيرة.

وأكد بايدن أن هذه الخطوة ستحسن اقتصاد الولايات المتحدة، وكذلك المنافسة مع دول مثل الصين، من خلال تعزيز سلاسل التصنيع والتوريد في الولايات المتحدة.

وشدد على أن إدارته ستتابع تنفيذ القانون بشكل فعال والتأكد من تجنب هدر الموارد المالية. 
المصدر: الحرة
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