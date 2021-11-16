بالأرقام.. إليكم واقع مساحات البناء المرخّصة في لبنان

كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن نقابة المهندسين أنّ مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري، وصلت إلى 615,663 متراً مربّعاً خلال الشهر العاشر من العام 2021، مقابل 704,012 متراً مربّعاً في الشهر التاسع منه.

أمّا على صعيد تراكميّ ، فقد تحسّنت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 91.46% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 6,219,723 متراً مربّعاً، مقارنةً مع 3,248,557 متراً مربّعاً في الفترة نفسها من العام السابق. ويمكن نسب هذا التحسّن إلى تهافت المطوّرين العقاريين على الإستحصال على رخص بناء للإستفادة من كونها ما زالت مسعّرة على سعر الصرف الرسمي.

أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى، حيث بلغت حصّتها من مساحات البناء المرخصة 2,596,383 متراً مربّعاً (41.74%)، تلتها محافظة الجنوب 1,645,507 امتار مربّعة اي ما نسبته 26.46 % والنبطيّة 987,737 متراً مربّعاً نحو 15.88%، والبقاع 813,803 امتار مربّعة نحو 13.08%، وبيروت 114,139 متراً مربّعاً اي نحو 1.84%.

يجدر الذكر، أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من نقابة المهندسين في الشمال.

وقد حظيت محافظة البقاع بأعلى معدّل إستثمار للرخصة الواحدة، والذي وصل إلى 671 متراً مربّعاً حتّى شهر تشرين الأوّل 2021، تبعتها كلٌّ من محافظة الشمال 555 متراً مربّعاً، وجبل لبنان 504 أمتار مربّعة، وبيروت 478 متراً مربّعاً، والجنوب 436 متراً مربّعاً، والنبطيّة 379 متراً مربّعاً.