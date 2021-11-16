الدولار يواصل ارتفاعه ويتجاوز الـ23 ألف ليرة... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وتجاوز الـ23 الف ليرة عصر اليوم. وبلغ 23050 - 23100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 22900 - 22950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.