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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه ويتجاوز الـ23 ألف ليرة... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
16-11-2021
|
09:45
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واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وتجاوز الـ23 الف ليرة عصر اليوم. وبلغ 23050 - 23100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 22900 - 22950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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