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إقتصاد
بيان لمصرف لبنان... كم بلغ حجم التداول على "SAYRAFA"؟
Lebanon 24
16-11-2021
|
10:51
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أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 3 ملايين و850 ألف دولار أميركي بمعدل 18900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وأضاف أن "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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