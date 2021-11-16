إقتصاد

بعد قفزه فوق الـ23 ألف...كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
16-11-2021 | 13:33
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 23000 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل صباحًا، ما بين 22950 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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