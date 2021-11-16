بعد قفزه فوق الـ23 ألف...كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 23000 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل صباحًا، ما بين 22950 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.