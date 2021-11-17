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إقتصاد
الطاقة الدولية: ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة الإمدادات
Lebanon 24
17-11-2021
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أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن انتعاش سوق النفط قد يتراجع، إذ ساعدت الأسعار التي سجلت أعلى مستوى لها في 3 سنوات الشهر الماضي، في زيادة المعروض العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.
وفي تقريرها الشهري عن النفط، أشارت الوكالة إلى أن "سوق النفط العالمية لا تزال تشهد شحا بكل المقاييس، لكن انحسار ارتفاع الأسعار قد يكون في الأفق، بسبب زيادة إمدادات النفط".
وأضافت: "الأسعار الحالية تشكل حافزا قويا لزيادة النشاط في الولايات المتحدة، حتى مع التزام الشركات بتعهدات ضبط رأس المال".
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