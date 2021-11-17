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إقتصاد
بعد أخذ رأي متابعيه.. ماسك يبيع حصصا في "تسلا" لدفع الضرائب
Lebanon 24
17-11-2021
|
01:00
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يبدو أن مؤسس شركة "تسلا"، إلون ماسك، يعمل تدريجيا على الوفاء بعهد قطعه على متابعيه في تويتر.
إذ أشارت "إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات"، الثلاثاء، إلى أن ماسك قام بشراء 2.1 مليون سهم في "تسلا"، في حين باع أكثر من 900 ألف سهم فقط لإتمام التزاماته المؤجلة في الإقرارات الضريبية، وفقا لرويترز.
واستحوذ ماسك على 2.1 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار دولار بسعر إغلاق الثلاثاء وباع 934,091 سهم مقابل 973 مليون دولار لدفع الضرائب.
وخلال الأسبوع الماضي، باع ماسك حوالي 8.2 مليون سهم في "تسلا" مقابل 8.8 مليار دولار.
وتفي هذه المبيعات بأكثر من نصف تعهده في استطلاع نشره على تويتر في 6 نوفمبر الحالي، حيث طلب فيه آراء متابعيه بشأن بيع عشرة في المئة من حصته في تسلا (12.5 مليون سهم من أصل 170 مليون سهم يملكها في شركة تسلا).
وتشكل أسهم "تسلا" القسم الأكبر من ثروة ماسك التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار.
ومنح بيع الأسهم ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية، إذ أن ثروته مرتبطة بحصصه في شركات قام بتأسيسها مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، ولا يتقاضى أجرا ماديا أو مرتبا عن عمله فيهما.
المصدر:
الحرة
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