إقتصاد

بعد تخطيه الـ23 ألف... هذا ما سجله الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
17-11-2021 | 02:30
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء، ما بين 22900 و22950 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل مساء أمس الثلاثاء، ما بين 23000 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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