التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى في 10 سنوات

ارتفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات، في ظل قفزة لمدفوعات الأسر في قطاع الطاقة، مما يدعم التوقعات بأن بنك إنكلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.وكان بنك انكلترا قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1%في آخر قرار له.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.2% على أساس سنوي في تشرين الاول، لتقفز من نسبة بلغت 3.1% في ايلول.