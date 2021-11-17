إقتصاد

الأسهم اليابانية تغير مسارها وتغلق على تراجع مع هبوط الين

Lebanon 24
17-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-887147-637727451404748394.jpg
Doc-P-887147-637727451404748394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيرت الأسهم اليابانية مسارها إلى التراجع لتغلق كذلك الأربعاء 17 تشرين الثاني، إذ فاق أثر المخاوف من ارتفاع التكاليف وتراجع الين الأثر الإيجابي لصعود أسهم قطاع التكنولوجيا.

وهبط مؤشر Nikkei بـ 0.4% إلى 29688.33 نقطة، في حين تراجع Topix بـ 0.6% إلى 2038.34 نقطة.

وبالحديث عن شق العملات والذي أثر بالمؤشر، فقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات ونصف السنة أمام الين بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-11-17
09:45 | 2021-11-17
06:42 | 2021-11-17
06:15 | 2021-11-17
05:24 | 2021-11-17
05:00 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website