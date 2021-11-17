الأسهم اليابانية تغير مسارها وتغلق على تراجع مع هبوط الين

غيرت الأسهم اليابانية مسارها إلى التراجع لتغلق كذلك الأربعاء 17 تشرين الثاني، إذ فاق أثر المخاوف من ارتفاع التكاليف وتراجع الين الأثر الإيجابي لصعود أسهم قطاع التكنولوجيا.وهبط مؤشر Nikkei بـ 0.4% إلى 29688.33 نقطة، في حين تراجع Topix بـ 0.6% إلى 2038.34 نقطة.وبالحديث عن شق العملات والذي أثر بالمؤشر، فقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات ونصف السنة أمام الين بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع.