إقتصاد

سفير الهند استقبل وفد نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات

Lebanon 24
17-11-2021 | 05:24
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 استقبل سفير الهند الدكتور سهيل اجازخان وفد نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات برئاسة بوغوص كورديان في حضور القنصل باتابي، مسؤولة القسم التجاري رنا زيتوني وأعضاء النقابة وصانعي الذهب والمجوهرات.
 
بداية رحب السفير أجازخان بالوفد، مؤكدا "التعاون في تنشيط عملية التبادل التجاري بين البلدين في كل القطاعات التجارية والصناعية بخاصة في قطاع المجوهرات". ودعا النقابة إلى "المشاركة في المعرض السنوي للمجوهرات الذي يقام كل سنة في الهند والتعرف على الأسواق في هذا القطاع والعمل على تعزيز العلاقة المباشرة مع رجال الأعمال في الهند والاستمرار في التواصل مع القسم التجاري في السفارة من أجل تسهيل عملكم لما فيه خير البلدين".
 
كورديان
بدوره، أثنى النقيب كورديان على "اهتمام السفير اجازخان في دعم تجارة وصناعة مهنة المجوهرات". وقال: "إن لبنان كان منذ عقود على علاقة اقتصادية مع الهند بخاصة في تجارة الألماس والأحجار الكريمة وشبه الكريمة"، وأبدى استعداد النقابة لزيارة الهند "من أجل التعرف أكثر إلى قطاع المجواهرات".
 
وختم: "سنكون على تواصل دائم مع القسم التجاري في السفارة لتنظيم أي مشروع تعاون في القطاع يستفيد منه البلدان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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