بوشكيان عمم على صناعيي الألبان والأجبان الالتزام بالمواصفات والامتناع عن استخدام المواد الممنوعة

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان التعميم رقم 64/1 تاريخ 17/11/2021 دعا فيه الصناعيين إلى "الالتزام بالمعايير والمواصفات في تصنيع الألبان والأجبان والامتناع عن استخدام المواد الممنوعة والمضرة وغير المسموح بها في الانتاج".وجاء في التعميم:"بعد اجراء الفحوصات المخبرية لدى معهد البحوث الصناعية على عينات من منتجات الألبان والأجبان المأخوذة من بعض مراكز البيع بناء على طلب وزارة الصناعة، بينت النتائج عدم مطابقة عدد من العينات للمواصفات ووجود مواد غير مسموح استخدامها كما أنها لا تعتمد الحليب الطازج ولا حليب البودرة المسموح به في عمليات التصنيع.وبعد تدقيق فرق الوزارة التقنية واجرائها الكشوفات الفنية، تبين أن بعض هذه المنتجات لا يحمل علامة تجارية، وبعضها الآخر يعود لمصانع غير مرخصة وغير مسجلة لدى الوزارة، والقسم الأخير يعود لمصانع مرخصة ولكنها مخالفة.لذلك، يدعو وزير الصناعة جميع الصناعيين إلى الالتزام:أولا - بالمعايير والمواصفات اللبنانية في الانتاج ضمانا لصحة المواطن وسلامته وحفاظا على البيئة والصناعة الخضراء والسلامة العامة.ثانيا - بالامتناع عن استخدام المواد الممنوعة والمضرة وغير المسموح بها في الانتاج.ثالثا - بضرورة مراجعة الوزارة في حال الحاجة إلى استشارات فنية وتقنية وخبرات مهندسيها المستعدين للانتقال إلى المصانع والاطلاع على المشاكل المشكو منها ومساعدة الصناعيين على تجاوزها.إن خبراء وزارة الصناعة يقومون بكشوفات على مصانع الغذاء والألبان والأجبان تحديدا لرصد المخالفات ومساعدة الصناعيين وتوجيههم. وسوف تتخذ أقصى العقوبات ضد المخالفين وصولا إلى الاقفال إذا اقتضى الأمر. كما أن الوزارة تعمل بالتنسيق التام مع الادارات المعنية لتأمين سلامة الغذاء والسلامة العامة مهما كانت الظروف".نسخة تبلغ إلى وزارة الداخلية والبلديات - المحافظات، وزارة الصحة العامة، وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، معهد البحوث الصناعية، غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، جمعية الصناعيين اللبنانيين، نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته".