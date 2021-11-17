الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصرا 23000 - 23050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22900 - 22950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.