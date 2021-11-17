دبوسي تسلم من سويد دراسة عن مشروع تشييد الإهراءات في مرفأ طرابلس

تسلم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال" الدكتور مازن سويد، الدراسة الخاصة بمشروع تشييد إهراءات الحبوب في مرفأ طرابلس على أن يسلمها الى وزارة الإقتصاد تمهيدا لإطلاق المشروع الذي يعتبر صمام أمان للغذاء الوطني في لبنان من طرابلس الكبرى.وللمناسبة، عقدت ورشة عمل في القاعة الكبرى في غرفة طرابلس، حول مختلف المشاريع الإستثمارية المتمثلة بالمنظومة الاقتصادية المتكاملة ومشروع تشييد إهراءات الحبوب على أرض مرفأ طرابلس، حيث تم استعراض ومناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة العلمية المتخصصة المتعلقة بمشروع بناء الإهراءات، ضمن اطار الخطة الإنمائية الآيلة الى تطوير الخدمات اللوجيستية لمرفأ طرابلس.شارك في الورشة الى دبوسي وسويد، الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، توفيق سلطان، مديرة شؤون الغرف العربية والعربية الأجنبية المشتركة هدى كشتان، مدير الإهراءات في مرفأ بيروت أسعد حداد، المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد والتجارة جريس برباري، الخبير والمستشار معد دراسة الجدوى الدكتور سمير نصر، ممثل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في الشمال المقدم خالد المحمد، ممثلا شركة "بوهلر" السويسرية مدير الشرق الأوسط إلياس الشيخ ومدير لبنان رامي حلاب، مسؤولة المعلومات والترويج في "إيدال" لينا فاخوري، نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز وعضو مجلس إدارة الغرفة محمد عبد الرحمن عبيد ومديرة الغرفة ليندا سلطان ومدير المختبرات الدكتور خالد العمري ومهتمون.دبوسيبداية أشار دبوسي الى أن "ورشة العمل تتميز بشراكة على المستويين الوطني والعربي، وهي شراكة من أجل تنمية الإنسان في وطن آمن ومستقر ومزدهر، ومع إتحاد الغرف العربية من اجل إطلاق المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تواكب التحولات التي تشهدها اقتصاديات العالم المعاصر، وهذه المشاريع سواء أكانت المنظومة الاقتصادية المتكاملة او تشييد إهراءات الحبوب في مرفأ طرابلس ليست من اجل توفير الخدمات الوطنية وحسب وإنما من اجل خدمة المنطقة المجاورة ومختلف بلدان العالم، وذلك باستثمار لجغرافية لبنان وموقعه لكي يبقى محورا حيويا واساسيا".سويدبدوره، أعرب سويد عن إيمانه بالمشروعين "الإستراتيجيين المتمثلين بالمنظومة الاقتصادية المتكاملة ومشروع بناء الاهراءات على ارض مرفأ طرابلس لأنهما يساعداننا على تحويل التحديات القائمة في المرحلة الراهنة الى فرص حقيقة للنهوض ووضع البلد على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية على السكة الصحيحة، لا سيما توفير الامن الغذائي وهي مشاريع بالفعل تجترح الحلول للبنان من طرابلس الكبرى التي تتمتع بالمميزات التنافسية والتفاضلية". وقال: "بهذه المشاريع تكمن الآمال، وانا فخور بأن تأخذ طرابلس الحيز الكبير من فكري ونشاطي واهتماماتي".