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إقتصاد
أكثر من 4 ملايين دولار...كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟
Lebanon 24
17-11-2021
|
11:59
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أعلن مصرف لبنان في بيان ، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 4,900,000 $ أربعة ملايين وتسعمائة ألف دولار أميركي بمعدل 19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa وفقًا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
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