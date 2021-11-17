دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 22950 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 22900 و22950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.