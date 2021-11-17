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إقتصاد
دولار السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
17-11-2021
|
13:43
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 22950 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 22900 و22950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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