إقتصاد

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط 7% ...اليكم الاسباب!

Lebanon 24
18-11-2021 | 01:00
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هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي 7% الأربعاء 17تشرين الثاني مع استمرار زيادة في الإنتاج وتوقعات بتراجع الطلب للتدفئة هذا الأسبوع.

حيث أنهت العقود الأميركية للغاز تسليم كانون الاول جلسة التداول منخفضة 36.1 سنتًا لتسجل عند التسوية 4.816 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وبعد أسابيع من تداولات شهدت تقلبات حادة فإن الهبوط المسجل اليوم هو أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من نوفمبر.

 

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا

سجلت عقود الغاز في آسيا مستويات قياسية مرتفعة، وقفزة بنسبة 27% في الأسعار الأوروبية على مدار الأيام الثلاثة الماضية بفعل القلق بأن عملاق الغاز الروسي Gazprom لن يزود أوروبا بوقود كاف هذا الشتاء.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك بعد تعيلًق هيئة تنظيم الطاقة الألمانية عملية الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

حيث قالت الهيئة الألمانية إنها لن تواصل عملية الموافقة الخاصة بها حتى تقوم شركة نورد ستريم 2 المسجلة في سويسرا، بتحويل أصولها الرئيسية وميزانية التوظيف إلى فرعها الألماني.

وأضاف المنظم: "لن يتم النظر في شهادة تشغيل نورد ستريم 2 إلا بمجرد تنظيم المشغل في شكل قانوني متوافق مع القانون الألماني".
المصدر: CNBC
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