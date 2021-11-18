إقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً

Lebanon 24
18-11-2021 | 02:59
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سجل  سعر صرف الدولار في السوق الموازية  صباح اليوم الخميس ما بين 23050 و23100  ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وامس،اقفل سعر صرف الدولار ، ما بين 22950 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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