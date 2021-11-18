ارتفاع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 23050 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

وامس،اقفل سعر صرف الدولار ، ما بين 22950 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.