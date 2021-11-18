الخطوط القطرية تدرس عرضا جذابا من "بوينغ"

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر -أمس الأربعاء- أن الشركة تدرس شراء وشيكا لطائرة شحن، وتدرس عرضا جذابا من بوينغ (Boeing).وقال الباكر "ندرس بجدية تقديم طلبية كبيرة لطائرات الشحن، لأننا -مع عملنا أيضا على تنمية نشاط الشحن لدينا- بحاجة إلى أن نكون على مسار مستدام في ذلك الصدد، وسنقدم قريبا طلبية كبيرة لشراء طائرات شحن".ويعزز هذا التصريح المؤشرات إلى أن الخطوط الجوية القطرية قد تصبح أول عملاء نسخة الشحن الجديدة من الطائرة بوينغ 777 إكس (Boeing 777X).وستكون في منافسة مع نسخة الشحن من الطائرة إيرباص إيه 350 (Airbus A350) التي ضمنت مشتريها الأول في معرض دبي للطيران.وقال الباكر "لا ننظر فقط إلى السعر، بل ننظر إلى الأداء، وأعتقد أن الطائرة التي تطورها بوينغ ستتفوق في الأداء على الأسطول الحالي لدينا".وكان الباكر يتحدث للصحفيين في عرض تقديمي لنسخة الركاب من أكبر طائرة بمحركين في العالم 777 إكس، التي وصلت إلى الدوحة أمس بعد ظهورها لأول مرة في معرض دبي للطيران.وتأخرت طائرة الركاب -التي تخلف الطائرة 777 العريضة البدن الأكثر مبيعا من بوينغ- عامين ونصف العام على الأقل، وسط حالة من الضبابية بشأن الجدول الزمني لاعتمادها.وأفاد الباكر بأن الخطوط الجوية القطرية تتوقع استلام أول نسخة ركاب من 777 إكس في 2023، في حين قالت بوينغ هذا الأسبوع إنها ملتزمة بخطط تسليم الطائرة في ذلك العام.وأصبح الشحن الجوي شريان حياة شركات الطيران التي انهارت حركة الركاب فيها بسبب فيروس كورونا.وفي غضون 10 سنوات، أصبحت الخطوط الجوية القطرية لاعبا رئيسيا في الشحن الجوي.