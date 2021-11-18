إرتفاع جديد بتسعيرة الدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23125 - 23175 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 23050 - 23100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.