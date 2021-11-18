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إقتصاد
كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA اليوم؟
Lebanon 24
18-11-2021
|
12:42
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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 4 ملايين وثلاثمائة ألف دولار أميركي بمعدل 19100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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