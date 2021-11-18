دولار السوق الموازية يستمر بالصعود

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 23150 و23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً، ما بين 23000 و23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.