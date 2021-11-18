ما هو جديد سعر ووزن ربطة الخبز واسعار النخالة ودقيق القمح؟

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالوة ودقيق القمح من "فئة 85" و"zero" و "extra" و"super extra" وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.