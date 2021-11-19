إقتصاد

النفط يستقر بعد تقلبات شديدة بفعل احتمال السحب من المخزونات

Lebanon 24
19-11-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-887842-637729057832783542.jpg
Doc-P-887842-637729057832783542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد يوم من التقلبات الشديدة أثارها شبح تحرك منسق من اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 81.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها لأدنى مستوياتها في ستة أسابيع أمس الخميس قبل أن تحول المسار وتغلق مرتفعة 1.2 في المئة.

ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 19 سنتا إلى 79.20 دولار للبرميل، وذلك بعد أن تأرجحت في نطاق يتجاوز الدولارين قبل أن تغلق مرتفعة. ويتجه الخامان إلى أسبوع رابع من التراجع.

وجاءت تقلبات السوق في أعقاب تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن الولايات المتحدة طلبت من الصين واليابان وكبار المشترين الآخرين الانضمام إلى السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط.

وقال محللو السلع في "فيتش سوليوشنز" في مذكرة "لا تزال السوق تعاني شحا كبيرا (في الإمدادات) ومن غير المرجح أن تغير أي أحجام يتم سحبها التوازن العالمي تغييرا كبيرا.. على هذا النحو، نتوقع أن يكون أي تراجع للأسعار محدودا من حيث النطاق والمدة".

وينظر إلى ضغط إدارة بايدن من أجل السحب المنسق من مخزونات النفط على أنه إشارة إلى تجمع "أوبك+" بضرورة زيادة الإنتاج للتصدي للمخاوف من ارتفاع أسعار الوقود في أكبر الاقتصادات في العالم، بدءا بالولايات المتحدة والصين واليابان.

وحافظت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، على ما يقول المحللون إنها قيود لم يسبق على مثيل على الإنتاج، حتى مع انتعاش الأسعار من تراجعها الشديد خلال المراحل الأولى لجائحة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، ساعدت البيانات التي تظهر أن صادرات النفط السعودية بلغت أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في سبتمبر، في خامس شهر على التوالي من الارتفاع، في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
المصدر: روسيا اليوم- العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:25 | 2021-11-19
00:13 | 2021-11-19
14:40 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
13:38 | 2021-11-18
12:42 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website