إقتصاد

الليرة التركية ما تزال تدفع الثمن !!

Lebanon 24
19-11-2021 | 03:00
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عوّضت الليرة التركية خسائرها المبكرة اليوم الجمعة بعد يوم من هبوطها نحو 6%، عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

واستقرت الليرة عند 11.0850 للدولار في الساعة 0542 بتوقيت غرينتش، لكنها حومت قرب إغلاق أمس الخميس بعدما تراجعت إلى 11.2 للدولار خلال الليل.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 للدولار أمس الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5 في المئة بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة.
المصدر: cnbc
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