إقتصاد

بتكوين تتراجع بأكثر من 5% خلال 24 ساعة وإيثريوم تفقد مستويات 4 آلاف$

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-887877-637729120865617058.jpg
Doc-P-887877-637729120865617058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد سوق العملات المشفرة تراجعات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجعت بتكوين والتي تُعتبر العملة المشفرة الأكبر في العالم بأكثر من 5% خلال الـ24 ساعة الماضية لتتداول قرب مستويات 57 ألف دولار وهي أدنى مستوياتها منذ 13 أكتوبر الماضي.

كما تراجعت أيضًا عملة إيثريوم بنحو 7% خلال الفترة ذاتها لتفقد مستويات 4 آلاف دولار.

وشهدت عملة ريبل تراجعات بأكثر من 5$ لتتداول قرب مستويات 1.04 دولار، وانخفضت أيضًا عملة دوجكوين بنحو 7% لتتداول قرب مستويات 0.22 دولار.

أسباب تراجع العملات المشفرة لم تكن واضحة، ولكن صرحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 نوفمبر أنها ستواصل التخلص من تعدين العملات المشفرة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة منغ وي إن التعدين يسبب استهلاكًا كبيرًا للطاقة وانبعاثًا للكربون، وليس لها تأثير نشط لقيادة تطوير الصناعة أو التقدم العلمي. وأضافت لجنة الدفاع الوطني (NDRC) إنها ستركز على الشركات المملوكة للدولة المشاركة في تعدين العملات المشفرة.

وقالت أيضًا إنها تدرس فرض أسعار كهرباء عقابية على أولئك المشاركين في أنشطة تعدين العملات المشفرة ولكنهم يدفعون سعرًا للكهرباء السكنية.

وفي أميركا رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي طلب VanEck لإنشاء صندوق للتداول على الأسعار الفورية للبتكوين.
المصدر: cnbc
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2021-11-19
07:51 | 2021-11-19
04:55 | 2021-11-19
03:00 | 2021-11-19
02:48 | 2021-11-19
01:25 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website