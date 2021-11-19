إقتصاد

انخفاض طفيف للدولار... هكذا افتتح صباح اليوم!

Lebanon 24
19-11-2021 | 02:48
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، 23025 ليرة للمبيع و23075 ليرة للشراء.
وكان قد اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء الخميس، ما بين 23150 و23200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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