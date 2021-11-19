انخفاض في اسعار الذهب!

تراجعت أسعار الذهب بعدما عززت بيانات أسبوعية مشجعة بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الرهانات على زيادة الفدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب بيانات قوية في الآونة الأخيرة بشأن التضخم.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1858.76 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.5% عند التسوية إلى 1861.4 دولار.وبرغم انخفاض الأسعار، لا يزال الذهب متماسكا قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر.كما تراجعت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 24.82 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1048.77 دولار، كما خسر البلاديوم 2.7% ليهبط إلى 2129.28 دولار.