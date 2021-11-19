المركزي الصيني يرفع الصوت

طلب البنك المركزي الصيني من المؤسسات المالية والشركات تكثيف إدارة مخاطر أسعار الصرف والامتناع عن المراهنة في اتجاه واحد على اليوان، بعد أن ارتفعت العملة إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات مقابل سلة من أقرانها.وقد يزداد تقلب العملة الصينية في المستقبل، حيث بدأت البنوك المركزية الخارجية بتعديل سياساتها النقدية، مع توقع أن يكون التقلب في اتجاهين لسعر اليوان "هو القاعدة"، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك الشعب الصيني.وقال البيان الذي يدور حول اجتماع عقدته لجنة الصرف الأجنبي الصينية، وهي هيئة متخصصة تضم في عضويتها ممثلين من الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية: "في المستقبل، قد يرتفع سعر صرف الرنمينبي (اليوان) أو ينخفض".كما حضر نائب محافظ البنك المركزي ليو غو تشيانغ الاجتماع، وهو منتدى رفيع المستوى برعاية البنك المركزي الصيني وأكبر جهة تنظيمية للعملات الأجنبية. وكانت آخر مرة اجتمعت فيها المجموعة في مايو، قبل أيام من قيام بنك الشعب الصيني برفع كمية العملات الأجنبية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وأدى الارتفاع إلى كبح جماح ارتفاع اليوان في ذلك الوقت.فضلاً عن ذلك، جاء التحذير الأخير مع ارتفاع اليوان إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015 مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ارتفاع الدولار. وقال محللون إن الارتفاع مدفوع بالفائض التجاري للصين واحتمالات خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.يُشار إلى أن بنك الشعب الصيني حدّد معدل تثبيت اليوان اليومي عند 6.3825 اليوم الجمعة، بما يتماشى تقريباً مع متوسط التقدير 6.3822 من قبل المحللين والتجار الذين استطلعت آراؤهم "بلومبرغ". ولم يتغير اليوان في الخارج كثيراً حيث بلغ 6.3853 في تعاملات الصباح بتوقيت شنغهاي.فوائد اقتصاديةمن جانبه قال تشو هاو، أحد كبار الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في "كومرتز بنك" (Commerzbank AG): "تُعدّ التحذيرات الصادرة عن منظم سوق العملات الأجنبية أمراً يجب على السوق أن تأخذه على محمل الجد. وتحت أي ظرف من الظروف، فإن مخاطر السوق ذات الاتجاه الواحد هي أن التفكك قد يكون جامحاً بمجرد حدوثه".كما كتب تشى جاو، المحلل الإستراتيجي للعملات الأجنبية في آسيا بشركة "سكوتيابنك" (Scotiabank)، ملاحظة مفادها أن البنك المركزي الصيني سيحدد السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار "مع ميل تصاعدي" إذا لزم الأمر لمنع أية تكهنات من جانب واحد بشأن ارتفاع قيمة اليوان. ومع ذلك، فإنه يحافظ على توقعاته بأن زوج الدولار / اليوان قد يتحرك نحو 6.35.وقالت شركة "تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز" (China Merchants Securities)، التي يقع مقرها شنتشن، في مذكرة بحثية إن رفع قيمة اليوان يجلب فوائد للاقتصاد الصيني أكثر بكثير من الأضرار، ويجب على اللاعبين في سوق الصرف الأجنبي الاستعداد لارتفاع اليوان على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث ما يزال الدولار يضعف.وأشار البيان الرسمي للشركة، الذي نُشر أيضاً في الصفحة الأولى من صحيفة "فايننشال نيوز" المدعومة من بنك الشعب الصيني اليوم الجمعة، إلى أن سعر صرف اليوان يتأثر بعوامل "عديدة" لأن الوضع الاقتصادي والمالي العالمي الحالي "معقد ومتقلب".وأضاف البيان أنه "فقط من خلال الالتزام بمفهوم حيادية المخاطر، يمكن للشركات والمؤسسات المالية وغيرها من موضوعات السوق التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية"، مشيراً إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية الامتناع عن أنشطة المضاربة أو مساعدة الشركات على المضاربة في سوق الصرف الأجنبي.