إقتصاد

ارتفاع الأسعار متواصل في ايطاليا... وهذا ما سجلته أسعار المعكرونة

Lebanon 24
19-11-2021 | 14:00
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يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في إيطاليا، مثل البندورة والمعكرونة وزيت الزيتون، أن طهي طبق سباغيتي العادي أصبح أكثر تكلفة.

ارتفع سعر البندورة 12% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني الإيطالي، وذلك بعد زيادة 18% في سبتمبر.

شهدت المعكرونة ارتفاعاً بنسبة 5% تقريباً بسبب الجفاف الذي خفّض إنتاج أمريكا الشمالية من القمح الصلب، وهي الحبوب المستخدمة في صناعة الدقيق لأطعمة مثل سباغيتي، ما أجبر المنتجين الإيطاليين على التدافع للعثور على الحبوب الثمينة.

أظهر أحدث بيانات الأمم المتحدة أن موجات الجفاف ومشكلات سلاسل التوريد وزيادة الطلب أدت جميعها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بنحو الثلث العام الماضي. تُعَدّ أسعار المواد الغذائية الإجمالية في إيطاليا أقل من مؤشر أسعار المستهلك بسبب الانخفاضات الموسمية في منتجات مثل البرتقال الذي انخفض سعره بنسبة 8% الشهر الماضي.

لا تزال تكاليف الطاقة أكبر عنصر يزيد حدة التضخم راهناً. ويتموضع نمو الأسعار الإيطالية ليكون فوق 2% حتى منتصف 2022، وفقاً لاستبيان "بلومبرغ" لخبراء اقتصاديين نُشر في وقت سابق هذا الأسبوع.
 
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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