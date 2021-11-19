الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 23075 - 23125 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 23025 - 23075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.