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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل إرتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
19-11-2021
|
13:48
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 23100 - 23150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً ما بين 23075 - 23125 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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