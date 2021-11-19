دولار السوق الموازية يواصل إرتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 23100 - 23150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً ما بين 23075 - 23125 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.