الهند ترفض طلبا أمبركيا بتحرير الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية

قال وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، إن بلاده رفضت طلبا أميركيا، للنظر في تحرير كميات نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لبيعها في السوق العالمية.ونقلت صحيفة Times of India، عن الوزير الهندي، أن طلب الإدارة الأميركية، يهدف إلى خفض الأسعار العالمية للذهب الأسود.وأضاف: "لم تكن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مخصصة لمثل هذا الوضع بتاتا. لقد تم إنشاء الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لاستخدامها في حالة الظروف القاهرة، الكوارث طبيعية أو الحرب، في حال توقف توريد هذه المادة الخام".وشدد على أن "تحرير النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، لن يساعد في خفض أسعاره".