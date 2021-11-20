إقتصاد

تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2021 | 01:00
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تستعد أول سفينة شحن في العالم تعمل بالكهرباء بالكامل وتسير ذاتيا ومملوكة لشركة "يارا" النرويجية لصناعة الأسمدة، للإبحار بمحاذاة الساحل الجنوبي للنرويج.

وابتداء من العام المقبل من المقرر أن تحل السفينة "يارا بيركلاند" التي يبلغ طولها 80 مترا محل السفينة "لوري هوليغ" بين مصنع "يارا" في بورسغرون جنوب النرويج ومينائها للتصدير في بريفيك وتبلغ المسافة بينهما على الطريق البري 14 كيلومترا.

وستقلل السفينة انبعاثات الكربون بمقدار ألف طن سنويا تعادل 40 ألف رحلة بالديزل على الطريق البري، ومن المتوقع أن تعمل ذاتيا بالكامل خلال عامين.

وقال سفاين تور هولستر الرئيس التنفيذي لـ"يارا" إن "ذلك يعني بالنسبة للشركة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصنعها في بورسغرون، وهو أحد أكبر مصادر ثاني أكسيد الكربون المنفردة في النرويج".
المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

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