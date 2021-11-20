إقتصاد

"روسوبورون إكسبورت": هناك اهتمام دولي كبير بطائرة "كش مات"

Lebanon 24
20-11-2021 | 04:00
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قال ألكسندر ميخيف مدير عام شركة "روسوبورون إكسبورت"، إن الطائرات الحربية الروسية Su-57E و MiG-35 و Cheсkmate تحظى باهتمام دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف ميخيف، في حديث في نهاية معرض دبي للطيران 2021: "تتمتع طائرات Su-57E و MiG-35 وطائرة Cheсkmate التكتيكية الخفيفة، بآفاق جيدة في سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعلاوة على ذلك، نحن نشهد بالفعل اهتماما كبيرا بهذه الطائرة في جميع أنحاء العالم".

ووفقا له، تعرض روسيا طائرة MiG-35 في السوق الأجنبية في نسختين: بمقعد وبمقعدين. وهذه الطائرة تخدم حاليا في القوات الجوية الروسية، والشركة المنتجة لها، مستعدة لبيعها عن طريق شركة "روسوبورون إكسبورت".

وتابع ميخيف القول: "بخصوص Su-57E ، نجري مشاورات مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لروسيا".

وشدد على أن طائرة "كش مات"، أثارت أيضا اهتماما كبيرا بالعالم، ولكنها يجب أن تقطع أولا الطريق من النموذج الأولي إلى النموذج الجاهز للإنتاج التجاري.
المصدر: روسيا اليوم
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